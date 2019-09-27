"Не толкала, а останавливала". Пресс-секретарь Зеленского объяснила инцидент с журналистом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила инцидент с «отталкиванием» журналиста, который пытался задать вопрос главе государства.

«В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Так как личное пространство первого лица – это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, выдавая себя за журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве», — написала Мендель на своей странице в Facebook.

По ее словам, на опубликованном в Сети ролике видно, что она не отталкивала журналиста, а останавливала. Она подчеркнула, что если журналисты хотят «цивилизованного поведения», то на «цивилизованное "нет" не должны набрасываться на делегацию ради "красивой картинки"».

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как Зеленский вместе с главой офиса президента Андреем Богданом проходят мимо журналиста и в этот момент Мендель оттесняет его от главы государства.