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27.09.2019 17:10
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Пять преимуществ современных планировок

Современные квартиры комфорт-класса проектируются с заботой о жителях: застройщик стремится сделать пространство максимально удобным, а каждый квадратный метр — полезным. «Петербургская Недвижимость» рассказывает о пяти достоинствах планировок в новых домах.

Пять преимуществ современных планировок

Setl Group

Кухни-гостиные

Одна из особенностей квартир в домах старого фонда — маленькие кухни площадью 6-7 квадратных метров, которые не позволяют разместить за столом большую семью или пригласить гостей. Жители современных проектов не знают таких проблем, ведь застройщики ориентируются на европейские стандарты качества и проектируют максимально комфортные квартиры.

Сегодня планировки евоформата становятся все более популярными: такие квартиры отличаются просторными кухнями-гостиными, позволяющими выделить зоны для приготовления еды, а также для приема пищи и отдыха. Здесь удобно устраивать встречи с друзьями и семейные праздники: места хватит и для застолья, и для вечеринки. При необходимости в кухне-гостиной можно обустроить даже дополнительную спальню или небольшую гостевую комнату.

Пример. В ЖК «Зеленый квартал» от Setl Group в Московском районе есть двухкомнатная квартира евроформата с кухней площадью 17 кв. метров. Стоимость — от 3,3 млн рублей.

Несколько санузлов

В домах прошлого столетия даже трех- и четырехкомнатные квартиры имеют всего один санузел. Однако в новых жилых комплексах застройщики особенно заботятся о комфорте больших семей и проектируют несколько санузлов в квартирах с двумя и более комнатами. Часто в одном из них устанавливается душевая кабина, а в другом — ванная, что позволяет каждому члену семьи выбирать более удобный вариант. При желании хозяева также могут сделать один санузел приватным пространством для принятия ванн, а в другом организовать место для мытья рук и прачечную.

Пример. В ЖК «Солнечный город» от Setl Group в Красносельском районе есть двухкомнатная квартира с двумя санузлами стоимостью от 4,7 млн рублей.

Мастер-спальни

Большая спальня в современной квартире — особое приватное пространство для хозяев. В последние годы все больше пар отдают предпочтение мастер-спальням, в которых предусмотрена отдельная ванная комната, предназначенная только для владельцев и скрытая от гостей. Такое решение позволяет сохранять личное пространство и создать в спальне особую атмосферу. 

Пример. В ЖК ArtLine от Setl Group в Приморском районе есть четырехкомнатная квартира евроформата с собственным санузлом в большой спальне. Стоимость — от 12,2 млн рублей.

Setl Group
Setl Group

Широкие коридоры

В советских домах часто встречаются квартиры с узкими длинными коридорами, которые не слишком удобны для хранения вещей. Современные планировки, напротив, в большинстве случаев имеют широкие просторные прихожие, где без труда можно разместить шкаф для верхней одежды, полки для обуви, подставки для зонтов и даже небольшую лаунж-зону, состоящую из кресла и столика. А для хранения крупных вещей — велосипедов, автомобильных шин, лыж, сноубордов и прочего — в новых домах проектируются удобные кладовые на цокольных этажах.

Пример. В ЖК «Стрижи» от Setl Group в Невском районе есть трехкомнатная квартира евроформата с широкой прихожей площадью 7 кв. метров, в которой предусмотрено место под гардеробную. Стоимость — от 7,3 млн рублей. 

Setl Group
Setl Group

Террасы

Еще один бонус для покупателей квартир в новых домах — возможность выбрать эксклюзивную планировку: например, с просторной открытой террасой. Здесь можно создать пространство для занятий спортом на свежем воздухе или обустроить зону отдыха, где владельцы будут приятно проводить время за чтением, пить кофе и принимать гостей.

Пример. В ЖК «Притяжение» от Setl Group в Выборгском районе представлена четырёхкомнатная квартира евроформата с открытой террасой площадью 12 кв. метров. Стоимость — от 16,55 млн рублей.

«Петербургская Недвижимость» — ведущий продавец строящегося жилья в Петербурге и Ленинградской области. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает клиентам большой выбор квартир. Услуги по просмотру жилого комплекса, подбору планировки, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ",  проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

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