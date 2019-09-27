Мужчина тяжело пострадал на Кубинской. Водителю не хватило светофора

Серьёзное ДТП произошло днём 27 сентября в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, около 15:40 у дома 34 по Кубинской улице 49-летняя женщина на «Фольксвагене Джетте» совершила наезд на 60-летего мужчину. Он переходил дорогу по «зебре», не оборудованной светофором. «Очередной нерегулируемый переход через четырёхполосную улицу», – отмечают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.