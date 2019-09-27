Халк получил чемпионскую футболку от «Зенита»

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Халк получил из Петербурга особенную посылку. Ему прислали золотую футболку с росписями всех игроков, выигравших звание чемпионов России 2018/19 года.

«Я получил в подарок эту красивую футболку. Чемпионы сезона-2018/19. Спасибо, семья «Зенита», – написал Халк в сторис инстаграма.

33-летний бразилец выступает за китайский «Шанхай Теллэйс». В «Зените» он играл с 2012 по 2016 год и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Халк на сегодняшний день является рекордом «Зенита» на трансферном рынке как по покупке, так и по продаже футболиста. В 2012 году сине-бело-голубые приобрели бразильца у «Порту» за 40 млн евро. В 2016-м он был продан в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.