«Как вы смеете!». Петербургские экоактивисты вдохновились речью 16-летней Греты и вышли на одиночные пикеты

Акция молодежного движения Fridays For Future (Пятницы для будущего) проходит в Петербурге вечером 27 сентября. Активисты цитируют шведскую школьницу, которая на саммите ООН в Нью-Йорке обвинила государства в украденном детстве.

Молодые люди с плакатами вышли на одиночные пикеты у Казанского собора и на Московский проспект, там они собираются у таблички, которая показывает уровень воды во время наводнения 1824 года. У Невского проспекта собрались студенты академии имени Штиглица, вдохновленные речью 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.

Школьница выступила на генассамблее ООН 24 сентября, она заявила, что правительства ряда стран игнорируют экологические проблемы и говорят лишь о материальном. Грета добавила, что подрастающее поколение не простит действующих политиков. «Я должна быть в школе, в своей стране. Вы украли мое детство своими пустыми обещаниями!», – была эмоциональна активистка. Выступление школьницы вызвало широкий общественный резонанс, цитаты из ее речи использовали и петербургские студенты. «Мы на пути массового вымирания, а вы говорите лишь о деньгах. Как вы смеете!», – гласит плакат, который держала в руках одна из студенток.

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Параллельно акции проходят и в Хельсинки, там заботы о планете требуют больше пяти тысяч человек, они перекрыли улицы возле здания парламента.

Проблемы климатических изменений волнуют жительницу Швеции с детства. В какой-то момент она перестала ходить в школу по пятницам, вместо этого проводя пикеты и акции, поэтому вдохновленное ей движение по всему миру получило название Fridays For Future.

Пример школьницы вынуждал выходить на улицы миллионы людей и до ее выступления в Нью-Йорке. 20 сентября климатическая забастовка прошла на пяти континентах.