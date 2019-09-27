Герой «Бандитского Петербурга» Олег Маковоз рвется на свободу. Он подал на УДО после 15 лет заключения

Тосненский горсуд Ленинградской области зарегистрировал ходатайство об условно-досрочном освобождении 51-летнего Олега Маковоза, по прозвищу Маклауд. Его считали неформальным лидером «братской» преступной группировки.

Об обращении Маковоза в суд «Фонтанке» стало известно 27 сентября, оно будет рассмотрено в середине октября.

Маклауд отбывает срок в колонии строгого режима в Форносово по приговору Санкт-Петербургского городского суда. Летом 2009-го ему назначили 23 года за убийство лидера «казанских» Рустама Равилова, посягательство на депутата Госдумы Башира Кодзоева, похищение человека и вымогательство.

В изоляции Маковоз непрерывно находится с марта 2004 года, за исключением небольшого приключения в 2010-м. С разрешения руководителя следственной бригады СК Олега Пипченкова, приехавшего бомбить оргпреступность в целом и Владимира Кумарина в частности, Маклауда освободили из Крестов и позволили гулять по городу. В роли телохранителей выступали оперативники УФСБ Петербурга и области. Избирательный либерализм стоил Пипченкову должности, зато Маковоз получил шанс на свидания со своим адвокатом Мариной Белинской не в СИЗО, а в гостиничном номере.

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С момента ареста Маклауда прошло 186 месяцев – ровно две трети от срока в 276 месяцев. Формальное право на УДО он получил. Ранее он безуспешно обращался в Тосненский суд с ходатайством о замене неотбытого срока более мягким видом наказания.

Маковоз – уроженец Иркутской области. В Петербурге возглавлял фонд содействия гуманитарным программам, руководил охранной фирмой «Стронг». В 2003 году баллотировался на выборах в Госдуму от «Народной партии».