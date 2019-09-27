НАБУ допросило экс-президента Украины Петра Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросило бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Холодницкий не уточнил, в рамках какого уголовного производства был допрошен Порошенко, но добавил, что допрос состоялся 23 сентября.

Как сообщалось, 23 августа Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Стоит отметить, что дело открыли по решению суда. Расследование касается возможного злоупотребления служебным положением.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство по факту возможного разглашения и использования коммерческой и банковской тайны следователями Государственного бюро расследований по делам, в которых фигурирует Петр Порошенко.