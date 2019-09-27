Российский телескоп ART-X разглядел Мышку в центре Галактики

Космическая обсерватория «Спектр-РГ», которую в июле вывели на орбиту, смогла зафиксировать туманность Мышку.

«На новом изображении, построенном с помощью российского рентгеновского телескопа ART-XС на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», показаны два источника в области Галактического центра: маломассивные рентгеновские двойные системы SLX 1744-299 и SLX 1744-300. Угловое разрешение телескопа позволило увидеть их как два отдельных объекта, а также различить визуально близкую к ним туманность Мышка», – сообщает 27 сентября Институт космических исследований РАН.

Ранее ученые не могли разглядеть объекты, хотя в 1990-х Россия предприняла такую попытку при помощи телескопа АРТ-П на борту обсерватории «Гранат». Углового разрешения тогда не хватило.

Туманность названа в честь грызуна из-за длинного хвоста, который виден в радиодиапазоне.

Напомним, что построенная в НПО Лавочкина космическая обсерватория «Спектр-РГ» – проект, направленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Роскосмос ранее рапортовал, что 21 октября «Спектр-РГ» прибудет в «рабочую точку», после чего будет изучать небесную сферу.