Владелец коллекторской фирмы «Кроталь» продал компанию, которая банкротит «Бекар-Эксплуатацию»

У коллекторской фирмы ООО «Кроталь» сменился собственник. Об этом «Фонтанке» 27 сентября сообщил бывший владелец компании Дмитрий Мальвов. Новым главой «Кроталя» стал Станислав Лабецкий.

С августа компания пытается взыскать 1,2 млрд рублей с ООО «Бекар-Эксплуатация» Александра Шарапова и аффилированных с ней фирм. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом на прошлой неделе.

По словам Дмитрия Мальвова, решение о продаже «Кроталь» было вынужденным. «Я стал получать многочисленные СМС с угрозами и не увидел другого выхода, чтобы обезопасить себя и свою семью», – заявил он.

Новый владелец «Кроталя» Станислав Лабецкий также числится в должности гендиректора ООО «Стройэнерго». Примечательно, что его предшественником на этом посту был Александр Кузьмин, который полугодом ранее, возглавляя компанию «Орифламма», поучаствовал в том, чтобы именно «Кроталю» отошло право требования по крупнейшему долгу «Бекар-Эксплуатации» в 1,2 млрд рублей.

«Бекар-Эксплуатация» – структура группы «Бекар». В ее управлении находится несколько крупных торговых и офисных центров, а также Курский вокзал в Москве.