Трамп отказался от предложения Ирана снять санкции в обмен на проведение встречи

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ответил отказом на предложение Ирана снять санкции в обмен на проведение встречи.

"Иран хотел, чтобы я отменил введенные против них санкции ради проведения встречи. Я сказал, конечно же, нет!" – написал американский лидер в Twitter в ответ на высказывания президента Ирана Хасана Роухани.

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!