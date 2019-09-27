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01.10.2019 11:25
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Помощник строителей: банк «Санкт-Петербург» развивает ипотеку и эскроу

Ипотечный портфель банка «Санкт-Петербург» с 2013 года вырос в семь раз. Выдача ипотеки в первом полугодии выросла на 7% в количественном выражении и на 17% в общем объеме. Также подросла средняя сумма кредита от 2,2 до 2,7 млн рублей.

Помощник строителей: банк «Санкт-Петербург» развивает ипотеку и эскроу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Несмотря на снижение реальных доходов населения и некоторое сокращение объемов нового строительства в связи с изменениями 214-ФЗ, динамика выдачи ипотеки остается положительной на фоне в целом почти не растущего рынка в первом полугодии.

Работа со строительным рынком – один из ведущих профилей банка, и именно работу с сервисами в этом направлении здесь будут усиливать. Так, например, цель банка создать систему так называемого закрытия сделки "под ключ". Это значит что клиент, посетивший банк для сделки с недвижимостью, получает весь спектр услуг в одном месте – от подготовки договора купли-продажи до услуг МФЦ, который теперь работает прямо на территории центра ипотечного кредитования на стачек 47, в ДО «Нарвский». 

Банк «Санкт-Петербург» одним из первых разработал схему работы с эскроу-счетами и запустил их на рынок еще задолго то того, как они стали востребованными. Два с половиной года назад здесь внедрили проведение взаиморасчетов на вторичном рынке через эскроу (сделки купли-продажи, уступка прав требования и агентские сделки), а в 2018 году совместно с одним из городских застройщиков стали применять эскроу и на рынке строящегося жилья.

На сегодня банк уже выступает эскроу-агентом по восьми проектам строительства в городе и Ленинградской области, застройщиками здесь открыт 251 счет эскроу, где в общей сложности размещено около 800 млн. рублей. Из них 87% – это ипотечные и 13% – собственные средства застройщиков. 

Количество обратившихся в банк для открытия счета эскроу выросло с полутора тысяч в в первом квартале 2018-го года уже до трех тысяч человек в первом полугодии 2019-го. Средняя сумма сделки, проходящей через эскроу, составила от 2,6 до 3,4 миллиона рублей.

Когда стало понятно, что переход на новую схему ДДУ уже неизбежен и обязателен, возник резкий дефицит специалистов по банковским продуктам для строительного рынка – банки оперативно их разобрали. Поскольку банк «Санкт-Петербург» изначально плотно работал со строителями, здесь уже сформировался пул необходимых специалистов с достаточным опытом и уровнем. При этом банки, только начинающие работу с застройщиками, уже сейчас могут столкнуться с нехваткой профессионалов этого профиля. 

Сложно переоценить роль банка в разработке "правил игры" с эскроу. Теперь опыт и накопленные знания в этой сфере помогли банку оказаться на шаг впереди при переходе на новые правила долевого строительства и задавать тренды.  

По самым актуальным строительным продуктам – сделке через эскроу и ипотеке банк значительно улучшил обслуживание. Как рассказал заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью Департамента продуктов Антон Комаров, время сделки по эскроу сократилось с 2 часов до 40 минут, а оформление ипотеки на первичном рынке теперь занимает 45 минут вместо часа, а на "вторичке" – полтора часа вместо двух с половиной.  

Также сейчас в банке тестируют новый формат обратной связи – "Клуб риелторов" – сообщество участников рынка, которые дают банку обратную связь по продуктам и сервисам , помогая оперативно улучшать их в соответствии с запросами рынка.

«Три года назад сменился курс, – говорит заместитель директора департамента продуктов Екатерина Синельникова, – если раньше мы ловили актуальные тренды на рынке и улучшали их, то теперь мы в какой-то степени предвосхищаем, и одними из первых запускаем продукты, которые потом у нас копируют другие. Что касается эскроу, то наработанный опыт позволил нам создать продукт, который заменил бы аккредитивы и дал толчок к "бесшовному" заходу на работу с новым законодательством. А в плане ипотеки сегодня к нам приходят в первую очередь за сервисом и удобством, нежели только за низкой ставкой».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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