СМИ назвали новый клуб Мамаева

Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев, недавно вышедший из тюрьмы по УДО, может стать игроком «Ростова», пишет «Чемпионат».

«Как стало известно ‘’Чемпионату’’, полузащитник ‘’Краснодара’’ Павел Мамаев может подписать контракт с ‘’Ростовом’’ на два года с опцией продления на еще один год», — говорится в заметке.

По данным издания, переговоры находятся в завершающей стадии. Ранее в сентябре «Краснодар» сообщил, что расторг контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон.