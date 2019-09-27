СМИ назвали новый клуб Мамаева
Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев, недавно вышедший из тюрьмы по УДО, может стать игроком «Ростова», пишет «Чемпионат».
«Как стало известно ‘’Чемпионату’’, полузащитник ‘’Краснодара’’ Павел Мамаев может подписать контракт с ‘’Ростовом’’ на два года с опцией продления на еще один год», — говорится в заметке.
По данным издания, переговоры находятся в завершающей стадии. Ранее в сентябре «Краснодар» сообщил, что расторг контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон.
Справка:
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, их друг Александр Протасовицкий, а также брат Кокорина Кирилл избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и напали на главу департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака, а также на гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба инцидента произошли в Москве 8 октября.
Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам лишения свободы. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году и пяти месяцам заключения. 13 июня Мосгорсуд изменил приговор, однако сохранил фигурантам дела сроки заключения. 6 сентября Алексеевский суд в Белгородской области решил освободить братьев Кокориных и Мамаева условно-досрочно (УДО). 17 сентября они вышли из колонии по УДО.