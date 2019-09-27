«Газпром нефть» исследует превращение газа в алмазы

Научно-технический центр "Газпром нефти" заказал исследование процесса превращения газа в твердый продукт, а именно в синтетические алмазы.

Как следует из документации объявленного тендера, также будут изучены возможности трансформации его в водород, структурированный углерод, полимерные материалы, волокнистые плиты и маты.

“Цель — повысить объем и эффективность использования углеводородного газа на нефтегазовых месторождениях путем размещения, в составе существующих и перспективных объектов инфраструктуры, передвижных модульных установок по переработке углеводородного газа в твердый синтетический материал и электроэнергию».

В результате работы будет смоделирована мобильная опытная установка по получению твердых синтетических материалов с использованием углеводородного газа. Заявки от потенциальных исполнителей ждут до 2 октября.