Рубль ослабел на фоне дешевеющей нефти

Российская национальная валюта заканчивает неделю ослаблением по отношению к евро и доллару.

На Московской фондовой бирже курс евро вырос на 34 копейки, достигнув отметки почти в 70,5 рубля. Доллар, в свою очередь, прибавил 21 копейку. На торгах за американскую валюту дают 64,42 рубля.

Ослабление российской валюты происходит на фоне снижения цены на нефть. Так, за баррель марки BRENT дают 61,59 доллара, хотя в начале недели цена составляла почти 65 долларов.