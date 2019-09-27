Петербургское УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой линии метро

Комиссия УФАС признала обоснованной жалобу АО «Метрогипротранс», которую компания подавала в рамках конкурса на проектирование коричневой линии метрополитена. В ней предприятие указывало, что победитель – «Ленметрогипротранс» – был допущен неправомерно.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 27 сентября, жалоба признана обоснованной в той части, где «Метрогипротранс» оспаривал признание заявки АО «Ленметрогипротранс» соответствующей требованиям конкурсной документации. Заказчику — КРТИ — предписано отменить протоколы рассмотрения и оценки вторых частей заявок; отменить протокол подведения итогов; заново рассмотреть заявки.

Ранее петербургское Управление антимонопольной службы приостановило миллиардный конкурс на разработку проектной документации для участка Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до станции «Сосновая Поляна». Перед этим победителем был объявлен «Ленметрогипротранс», который снизил цену с 990 млн до 743 млн рублей. Заявку «Метрогипротранса» признали не соответствующей требованиям из-за претензий к банковской гарантии. Предприятие в жалобе оспаривало эти обоснования, а также просило присмотреться к заявке победителя. По данным «Метрогипротранса», совет директоров ЛМГТ ограничил полномочия директора компании Владимира Маслака в отношении участия в торгах суммой сделки в 225 млн рублей. Так что заявка ЛМГТ должна была содержать протокол совета об одобрении участия в конкурсе.

«Фонтанка» обращала внимание на эту закупку: по условиям техзадания проект станций метро «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна» будет изготавливаться в течение 4 лет. Это может оказаться чревато тем, что к моменту окончания проектирования часть документации уже будет непригодна в силу своей старости. Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанку» заверили, что такой проблемы не возникнет.