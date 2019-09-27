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27.09.2019 15:43
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Школа №469 и 4 очередь ЖК «Юнтолово» вошли в число «Лидеров строительного качества»

Школа №469 и 4 очередь ЖК «Юнтолово» вошли в число «Лидеров строительного качества»

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

В Большом аукционном зале Фонда имущества Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения победителей IX отраслевого конкурса «Лидер строительного качества — 2019».

Лучшим реализованным объектом социального назначения признана общеобразовательная школа №469, построенная компанией «Главстрой Санкт-Петербург» в жилом комплексе «Северная долина». В номинации «Лучший объект жилищного строительства» дипломом I степени награждена четвертая очередь жилого комплекса «Юнтолово».

Торжественное открытие новой площадки общеобразовательной школы №469 Выборгского района на 825 мест состоялось 2 сентября. На площади 22 374 кв. м разместились учебные классы, библиотека, актовый зал и другие помещения. В отдельном здании расположились два бассейна, также на территории школы находятся стадион с легкоатлетическими дорожками, волейбольной и баскетбольной площадкой, зоной силовых упражнений. На сегодняшний день в ЖК «Северная долина» уже функционируют три школы и шесть детских садов, социальная инфраструктура комплекса развивается в рамках утвержденной администрацией города «дорожной карты».

Новый жилой район «Юнтолово» возводится в Приморском районе. Четвертая очередь включает в себя семь четырёхэтажных домов на 529 квартир. Большинство зданий нового квартала примыкают к Юнтоловскому заказнику. Жилье сдается с полной отделкой повышенной комфортности. В настоящий момент в финальной стадии находятся отделочные работы, активными темпами ведется благоустройство территории. Передача ключей новоселам запланирована на конец четвертого квартала 2019 года. На территории жилого комплекса уже построены два детских сада на 240 мест и общеобразовательная школа №428 на 825 учеников, которая была отмечена дипломом I степени конкурса «Лидер строительного качества — 2018» в категории «Лучший объект социального назначения».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

 

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      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      27.09.2019 15:43

      Школа №469 и 4 очередь ЖК «Юнтолово» вошли в число «Лидеров строительного качества»

      В Большом аукционном зале Фонда имущества Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения победителей IX отраслевого конкурса «Лидер строительного качества — 2019».
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