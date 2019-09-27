Доходы такие, что копить нечего: Матвиенко раскритиковала новую пенсионную реформу

Концепция разработанной Минфином реформы накопительной части пенсии — так называемый гарантированный пенсионный продукт — не понравилась спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно ее введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем»,— заявила она 27 сентября в интервью РИА Новости.

При этом детали новой системы известны лишь фрагментарно — она разработана на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). И предполагает, что копить на пенсию будет выгодно не только непосредственно работнику с точки зрения вычетов НДФЛ, но и его предприятию.