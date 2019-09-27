Машинист метро спас прыгнувшую на пути Снегурочку. Котенка вернули хозяйке

Котенок по кличке Снегурочка выпрыгнул из сумки хозяйки на станции московского метро «Трубная» и пошел гулять по рельсам. Его чуть не раздавил поезд.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки. Снегурочка чуть не пострадала накануне вечером, 26 сентября. Машинист, уже подъезжая к перрону, успел затормозить и сам спустился за кошечкой. Животное осталось целым и невредимым, лишь слегка напугалось.

Спасали усатых и в петербургском метро. Котенок больше суток провел между проводами в подземном переходе на «Петроградской», спасли его после звонка «Фонтанки» в пресс-службу подземки.