МИД Германии заявил о поддержке Deutsche Welle. Комиссия Госдумы РФ нашла у компании нарушения российского законодательства

Министерство иностранных дел ФРГ заявило о том, что немецкой телекомпании Deutsche Welle будет оказана необходимая поддержка. При этом ведомство дипломатично отказалось от прогнозов.

«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. <...> Разумеется, если потребуется, мы обсудим [ситуацию] с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», – цитирует 27 сентября заявление представителя немецкого внешнеполитического ведомства Райнера Бройлья ТАСС.

По его словам, не стоит делать прогнозов, как будет развиваться ситуация.

При этом российский МИД уже заявил о готовности изучить документы Госдумы по Deutsche Welle.

Напомним, что 27 сентября глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. В действиях Deutsche Welle выявлены признаки оправдания экстремизма. Пискарев уверен, что Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента.