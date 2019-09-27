В Красноярске на уроке ОБЖ девочке выстрелили в ухо из травматики

Старшеклассницу ранили из травматического пистолета на уроке в школе в Красноярске. Пуля попала в ухо.

По информации РИА Новости, происшествие произошло еще 19-го числа, но краевая полиция рассказала об этом только 27 сентября.

Как уточняет «Интерфакс», в школе №16 учитель ОБЖ готовил детей к военно-патриотической игре. Один из учеников во время тренировки выстрелил из травматического оружия и попал в ухо проходившей ученице 11-го класса той же школы. Она не участвовала в тренировке.

Девушку с инородным телом в ухе доставили в травмпункт, там ей оказали помощь и отпустили домой.

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Школьник выстрелил в старшеклассницу без умысла.

Педагог, на чьем уроке все случилось, имеет только положительные характеристики, отмечают СМИ.