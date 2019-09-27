Пострадавшую в ДТП Терновую в сегодняшнем мюзикле заменит актриса из второго состава

Мюзикл, в котором должна была принять участие попавшая в ДТП артистка Елена Терновая, всё же состоится, но без неё. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе театра «Мюзик-Холл».

Терновую заменит актриса из другого состава – Анна Дарьянова. Напомним, мюзикл «Опасные связи» запланирован на 19.30 27 сентября. Его покажут на малой сцене театра.

Ранее «Фонтанка» писала, что автомобиль петербургской актрисы Терновой попал в ДТП на Западном скоростном диаметре. По предварительным данным, её оранжевый «Хёнде» почти проскочил съезд с ЗСД на Краснопутиловскую улицу и постарался все же успеть, но при диагональном пересечении полос столкнулся с такси. В итоге в состоянии средней тяжести в больницу была доставлена Терновая, а также пассажир второго автомобиля.