Президент США призвал конгрессмена Шиффа уйти в отставку. Он прочитал Конгрессу "несуществующую версию" разговора Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) уйти в отставку на фоне публикации стенограммы разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

...sound horrible, and me sound guilty. HE WAS DESPERATE AND HE GOT CAUGHT. Adam Schiff therefore lied to Congress and attempted to defraud the American Public. He has been doing this for two years. I am calling for him to immediately resign from Congress based on this fraud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.