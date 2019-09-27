В Швеции арестовали российского капитана севшего на мель судна. Он «фактически подтвердил» управление в нетрезвом виде

Шведский суд решил арестовать на две недели капитана Baltic Carrier, который является гражданином России. Корабль 25 сентября сел на мель у берегов королевства.

«Сегодня прошли слушания по поводу заключения под стражу. Суд принял решение арестовать капитана на две недели, до суда», – цитирует 27 сентября заявление консул-советника генконсульства РФ в Швеции Надежду Пронину ТАСС.

По ее словам, капитан «фактически подтвердил», что употреблял пиво за несколько часов до ЧП. Если следствию удастся доказать, что он, действительно, управлял судном в состоянии алкогольного опьянения, то его может ждать тюремный срок.

Напомним, что в среду, 25 сентября, грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем, но под флагом Гибралтара село на мель у шведского города Линчёпинг. Представители береговой охраны настаивают, что ЧП произошло, потому что капитан уснул. На борту 82-метрового судна водоизмещением 3110 тонн находились семь членов экипажа, из которых все – граждане России. Судно не получило повреждений, экипаж чувствует себя хорошо.