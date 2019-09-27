Где наша не пропадала. Каждый третий не видит оптимизма в будущем России, но для себя ждёт лучшего

Почти треть из опрошенных социологами жителей России уверены, что в течение года их жизнь изменится к лучшему. Благоденствовать не помешает даже будущее страны, которое, по их мнению, безрадостно.

Как следует из опроса фонда «Общественное мнение», результаты которого опубликованы 27 сентября, 29% респондентов считают, что в ближайшие полгода-год жизнь в России изменится к худшему. В обратном уверен примерно каждый седьмой (14%), ещё 43% поводов для тревог не видят, полагая, что всё останется по-прежнему.

При этом в собственное будущее россияне заглядывают с меньшей мрачностью: ожидать негативного склонны 13% опрошенных. 29% уповают на то, что через полгода лично у них жизнь наладится. Судя по данным социологов, оптимистичные настроения преобладают у молодёжи. Перешагнув 30-летний рубеж, россияне проникаются унынием и после 60 лет в основном перестают ждать каких-либо изменений.