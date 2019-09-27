Грузовик на повороте снёс кабину трамвая, ДТП попало на видео. Пострадали двое

Впечатляющее ДТП случилось утром 27 сентября в Москве: столкнулись грузовик и трамвай.

Кадр из видео в YouTube

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс», на Загородном шоссе, 15, по предварительным данным, водитель грузовика при повороте направо не предоставил преимущество и допустил столкновение с общественным транспортом. В трамвае 39-го маршрута пострадали водитель и один пассажир.

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По данным «Вечерней Москвы», вагоновожатую зажало в кабине. Очевидцы говорят, что она получила травмы ног.

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор очевидца. На записи видно, что скорая оказалась на месте аварии через несколько секунд: она проезжала мимо.

Из-за ДТП было на некоторое время приостановлено движение трамваев, вместо них пускали автобусы.