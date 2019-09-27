Анна Митянина: Здравоохранение Петербурга снова ждет оптимизация

В Петербурге разрабатывается Концепция развития здравоохранения, подразумевающая оптимизацию. Этот термин обычно употребляется, когда речь идет об очередных сокращениях – штатов и медучреждений. В интервью «Доктору Питеру» вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что концепция подразумевает рациональный подход к тому, что у системы здравоохранения есть, чтобы понять, чего не хватает.

Вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина рассказала «Доктору Питеру», что в Концепции развития здравоохранения Петербурга, которая сейчас разрабатывается, будут ответы на все вопросы.

– Мы готовим Концепцию развития учреждений здравоохранения. До конца года представим ее правительству Петербурга, обсудим с депутатами Законодательного собрания и медицинским сообществом. В ней будут ответы на все вопросы: какие клиники мы открываем, какие закрываем, какие оснащаем, какие перепрофилируем. Стоит ли строить новые клиники или лучше в федеральных покупать медицинскую помощь. Я уверена, что она должна быть эффективной и современной. В этой концепции будет ответ и на вопрос, сохранять ли подразделение онкологического диспансера на Березовой, – рассказала Анна Митянина.

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Она подчеркнула, что речь идет об оптимизации: «Концепция должна будет ответить в первую очередь на вопрос, сколько клиник у нас есть сейчас и сколько должно быть к 2024 году, сколько коек нам требуется для обеспечения медпомощью петербуржцев. То есть какая у города потребность в стационарной и амбулаторной помощи с учетом населения в 5,4 млн, с учетом специфики заболеваний и, конечно, с учетом федерального медицинского кластера в Петербурге и активно развивающегося медицинского бизнеса».

Все решения и реформы в области здравоохранения будут обсуждаться с Медицинским советом. Его тоже планируют создать в ближайшее время: «Губернатор потребовал создать коллегиальную площадку, которая будет рабочим органом при правительстве. В состав совета войдут представители медицинской науки, практики, общественных организаций от медицины. Такой коллегиальный орган необходим для обсуждения всех реформ в системе здравоохранения, которые грядут в ближайшем будущем».