Генпрокуратура: Треть преступлений в России совершается под влиянием алкоголя

Каждое третье преступление в России совершают нетрезвые, а больше половины нарушителей закона — рецидивисты.

Как 27 сентября со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры с января по август 2019 года сообщает Интерфакс, количество преступлений, причиной которых стал алкоголь, хотя и составляет большинство, но постепенно снижается. По сравнению с первой половиной 2019 года таких случаев стало меньше на 8,5 %.

Статистика Генпрокуратуры показала, что иностранцы и люди без гражданства всё реже становятся нарушителями: с начала года они совершили 24 тысячи противозаконных поступков, что на 11% меньше аналогичного периода в 2018 году. По данным ведомства, больше половины преступлений в стране совершают рецидивисты.