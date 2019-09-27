Матвиенко: Россия готова разместить в стране штаб-квартиру ООН

Визы участникам делегации на мероприятия Организации объединенных наций должна согласовывать сама ООН, а в случае, если поступит предложение перенести штаб-квартиру в Россию, страна готова на него согласиться. Об этом в интервью РИА Новости 27 сентября рассказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Слова председателя верхней палаты российского парламента стали реакцией на то, что десять членов делегации на саммит ООН в США не смогли получить визы. Матвиенко считает, что согласовывать состав делегаций должна сама ООН, а американский Госдеп будет их лишь «технически проштамповывать». Она считает, что организации пора пересмотреть соглашение. «Не могут США решать, кому давать или не давать визы на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Мне кажется, именно так сейчас надо поставить вопрос и лишить США права влиять на состав национальных делегаций путем визовых манипуляций», – заявила Матвиенко и добавила, что Штаты грубо нарушили обязательства, «все мыслимые правила и нормы».

Кроме того, по словам Матвиенко, Россия готова разместить на своей территории штаб-квартиру ООН, если поступит такое предложение.

74-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Попасть туда не смогли десять делегатов от России, среди них глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий и несколько переводчиков. В США визовую проблему объяснили техническим сбоем.