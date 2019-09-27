В память о боксере Дадашеве в Петербурге учредили ежегодный турнир

Федерации бокса России учредила ежегодный турнир памяти боксера Максима Дадашева. Он будет ежегодно проводиться осенью в Санкт-Петербурге.

Как сообщает 27 сентября ТАСС, первые соревнования пройдут в сентябре 2020 года в формате вечера профессионального бокса.

20 июля 2019 года Дадашев провел в США бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын. Похоронили боксера в Петергофе.