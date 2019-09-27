Автомобиль актрисы Елены Терновой попал в аварию на ЗСД. Вечером ее ждали в «Мюзик-Холле»

В серьезной аварии на Западном скоростном диаметре участвовала машина петербургской актрисы Елены Терновой. Ей принадлежит «Солярис», врезавшийся в силовое ограждение.

О госпитализации 58-летней женщины-водителя сообщает 27 сентября пресс-служба УГИБДД Петербурга и области.

«Ее автомобиль столкнулся с попутным «Яндекс.Такси», за рулем которого сидел мужчина 1994 года рождения, и совершил наезд на силовое ограждение. Водитель «Соляриса» госпитализирована в состоянии средней тяжести, пассажир такси – тоже», – уточнили в УГИБДД.

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Оранжевый «Хендэ» принадлежит Терновой с момента покупки в 2015 году. По предварительным данным, ее автомобиль почти проскочил съезд с ЗСД на Краснопутиловскую улицу и постарался все же успеть, но при диагональном пересечении полос столкнулся с такси.

Елена Терновая родилась в Одессе, заслуженная артистка России. Солистка театра «Зазеркалье», играла в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других. Известна как актриса дубляжа. Сегодня вечером Терновая должна была выступить на сцене театра «Мюзик-Холл». Начало мюзикла «Опасные связи», в котором она принимает участие, запланировано на 19.30.