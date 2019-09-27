Яхт-клубу «Нева» на Крестовском не удалось отстоять забор

Яхт-клубу «Нева» придется снести забор, который перегораживает путь к набережной Мартынова и береговой полосе. Законность требования Росприродонадзора подтвердил Городской суд. Информация об этом накануне появилась на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В октябре 2018 года сотрудники департамента Росприродонадзора по СЗФО во время рейда обнаружили, что часть берега Малой Невки и набережной Мартынова перекрыта забором и колючей проволокой. Территория находится в ведении яхт-клуба «Нева».

Капитан клуба сообщил о добровольном демонтаже ограждения, однако повторная проверка показала, что все конструкции остались на месте. Департамент оштрафовал «Неву» на 250 тысяч рублей и потребовал снести забор.

Яхт-клуб попытался оспорить постановление инспектора ведомства. Но сначала Джержинский районный, а затем и Городской суд подтвердили законность требования надзорного органа.