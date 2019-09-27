Президент Филиппин едет в Россию обсуждать «мировой порядок» с Путиным

Известный своими антиамериканскими высказываниями президент Филиппин Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября для того, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным и выступить на Валдайском форуме в Сочи.

«Министерство иностранных дел Филиппин подтвердило, что Дутерте отправится в Россию с 1 по 5 октября, чтобы совершить свой уже второй визит по приглашению своего коллеги, президента Владимира Путина. Два лидера проведут еще один раунд двусторонних встреч», – сообщает 27 сентября CNN Philippines со ссылкой на заявление представителя МИД страны Амелиту Акино.

По ее словам, в ходе визита в Москву и Сочи будут заключены несколько важных сделок. Одной из тем станут «правовые рамки для филиппинцев, работающих в России». В частности, МИД страны пока не получал подтверждения от российского правительства о предоставлении бесплатных электронных виз филиппинцам, путешествующим в Санкт-Петербург.

Акино не стала уточнять, какие еще соглашения могут быть подписаны, так как «обсуждение этих тем все еще продолжается». Ранее у республики в Юго-Восточной Азии и России были заключены соглашения по поставке оружия, что привело к американским санкциям.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил запланированную на 3 октября встречу лидеров двух стран.

Кроме того, у Дутерте состоится выступление на Валдайском форуме в Сочи с речью «Мировой порядок, каким его видят на Востоке».

Напомним, что Филиппины при Дутерте неоднократно выступали против США, а в 2016 году президент заявил: «Я меняю союзников в идеологическом порядке, и, возможно, я съезжу и в Россию, чтобы сказать Путину, что отныне мы втроем — Китай, Филиппины и Россия — против остального мира. Другого пути нет». Журнал Time неоднократно называл Дутерте «Палачом», прозвище за ним закрепилось из-за поддержки казней без суда и следствия. За время его президентства (Дутерте вступил в должность в 2016 году) были убиты мэры 15 городов. Многие из погибших, по данным СМИ, были связаны с наркоторговлей. Последний визит Дутерте в РФ состоялся в 2017-м, однако он был вынужден его прервать из-за обострения ситуации на родине.