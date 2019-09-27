В Петербурге открыт первый памятник погибшим офицерам секретной части ВМФ. Чиновников попросили не приходить
Память о погибших в Баренцевом море гидронавтах закреплена мемориалом сестрорецкого храма Святых апостолов Петра и Павла. Церемония открытия прошла в режиме конфиденциальности.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 27 сентября у храмовой Стены памяти морякам-подводникам российского флота собрались родственники и сослуживцы экипажа, погибшего во время пожара на глубоководном аппарате АС-31.
Чтобы избежать огласки и чрезмерной торжественности, представителей городской или районной администрации просили не присутствовать на официальном открытии мемориальной таблички. Предосторожность основана на суждении «где власть, там и пресса» и обусловлена спецификой военной части, где служат офицеры. Это одно из самых закрытых подразделений Минобороны, с законом о гостайне увязаны задачи, имена и лица военнослужащих.
Заупокойное богослужение «по воинам, в море погибшим» провел настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский. Он же освятил доску. Она стала 169-й на Стене памяти, которую год назад Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников отреставрировал на деньги президентского гранта. Мемориал выполнен в виде мартиролога. В списке подводные лодки и их экипажи, отсчет ведется с 1904 года.
Новая запись появилась здесь в начале сентября: «01.07.2019 Глубоководный аппарат МО РФ в результате пожара в Баренцевом море. Командир – Герой России, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич и 13 членов экипажа». По просьбе клуба подводников табличку за свой счет изготовило ООО «Агра». Организация оказывает ритуальные услуги на Серафимовском кладбище, где похоронены гидронавты. Мемориал на месте захоронения, как сообщили «Фонтанке» в Минобороны, планируется установить в годовщину гибели. Эскизный проект сейчас разрабатывает московская «Студия военных художников имени М. Б. Грекова».
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Справка:
Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Четверо посмертно награждены звездами Героя России, десяти семьям вручены ордена Мужества.
Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования, размещенного в военной части, журналистам стало известно, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа.
«Фонтанка» выяснила, что причиной пожара стал тепловой разгон, воспламенение и последующий взрыв новейшей литий-ионной батареи. Аккумулятор был изготовлен петербургским заводом «Ригель» и установлен в ходе последнего ремонта. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».