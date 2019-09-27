В Петербурге открыт первый памятник погибшим офицерам секретной части ВМФ. Чиновников попросили не приходить

Память о погибших в Баренцевом море гидронавтах закреплена мемориалом сестрорецкого храма Святых апостолов Петра и Павла. Церемония открытия прошла в режиме конфиденциальности.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 27 сентября у храмовой Стены памяти морякам-подводникам российского флота собрались родственники и сослуживцы экипажа, погибшего во время пожара на глубоководном аппарате АС-31.

Чтобы избежать огласки и чрезмерной торжественности, представителей городской или районной администрации просили не присутствовать на официальном открытии мемориальной таблички. Предосторожность основана на суждении «где власть, там и пресса» и обусловлена спецификой военной части, где служат офицеры. Это одно из самых закрытых подразделений Минобороны, с законом о гостайне увязаны задачи, имена и лица военнослужащих.

Заупокойное богослужение «по воинам, в море погибшим» провел настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский. Он же освятил доску. Она стала 169-й на Стене памяти, которую год назад Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников отреставрировал на деньги президентского гранта. Мемориал выполнен в виде мартиролога. В списке подводные лодки и их экипажи, отсчет ведется с 1904 года.

Новая запись появилась здесь в начале сентября: «01.07.2019 Глубоководный аппарат МО РФ в результате пожара в Баренцевом море. Командир – Герой России, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич и 13 членов экипажа». По просьбе клуба подводников табличку за свой счет изготовило ООО «Агра». Организация оказывает ритуальные услуги на Серафимовском кладбище, где похоронены гидронавты. Мемориал на месте захоронения, как сообщили «Фонтанке» в Минобороны, планируется установить в годовщину гибели. Эскизный проект сейчас разрабатывает московская «Студия военных художников имени М. Б. Грекова».