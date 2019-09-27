Застройщика ЖК «Три апельсина» признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга 27 сентября признал банкротом компанию «Норманн-Центр», которая возводит ЖК «Три апельсина» в Парголово. Информация об этом появилась на сайте «Электронное правосудие».

В сентябре 2018 года банкротный иск к «Норманн-Центру» на 6,7 млн рублей подала одна из дольщиц долгостроя «Три апельсина». Арбитраж постановил признать застройщика банкротом и открыть конкурсное производство.

Входящая в ГК «Норманн» компания в мае заявила о подписании договоров на завершение строительства с фирмой «Промтехконтакт». Однако работы так и не начались, а в июле стало известно, что документы не были подписаны. Дольщики ЖК «Три апельсина» вместе с коллегами по несчастью из комплекса «На Заречной» объявили голодовку и переселились в автофургон, который пригнали к стройплощадке. В июне аналогичным способом протеста воспользовались дольщики третьего петербургского долгостроя ГК «Норманн» – «Ижора парка».

Гендиректор ГК «Норманн» Владимир Смирнов в июле был арестован по уголовному делу о мошенничестве. Накануне Выборгский райсуд оставил бизнесмена в СИЗО на 2 месяца.