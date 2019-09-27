ВШЭ: Россияне стали меньше покупать, потребительский сектор в депрессии

Потребительский сектор российской экономики перешел в депрессивное состояние. Наблюдается замедление темпов роста розничного товарооборота и платных услуг, говорится в опубликованном 27 НИУ ВШЭ бюллетене «О государстве и бизнесе».

«Депрессивное состояние потребительского сектора отразилось и на накопленных показателях: темпы годового роста розничного товарооборота опустились в августе до 0,7% против 1,7% в первом полугодии и 2,6% в 2018 г., а в платных услугах населению и вовсе наблюдалось падение на 1,3%», – отмечают ученые.

По их словам, активизировать спрос не смог даже устойчивый рост реальных зарплат в организациях (3,0% год к году в августе): вероятно, благополучные работники все большую долю доходов тратят за рубежом.

«При этом более широкий индикатор – реальные располагаемые доходы населения – по итогам II квартала так и не начал расти, что при низких уровнях чистой склонности к сбережению ограничивает потенциал быстрого улучшения динамики потребительских расходов», – говорится в исследовании.