Пулково настроилось на электронные визы. Прилететь в Петербург в упрощенном порядке смогут жители 53 стран

Международный аэропорт Пулково с 1 октября начнет принимать туристов по электронным визам. Как сообщили 27 сентября в пресс-службе оператора «Воздушные ворота Северной столицы», в воздушной гавани проведены «все необходимые технические и организационные мероприятия», а оборудование пункта пропуска «прошло соответствующее тестирование».

Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней. По ней можно находиться в Петербурге и Ленобласти не более восьми суток с даты въезда. Оформить проездной документ можно с 1 октября 2019 года на сайте Министерства иностранных дел РФ. Подать заявку нужно не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда.

В список 53 стран, резиденты которых смогут посещать Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, входят: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция.