В Киеве рассказали об отставке секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, говорится в заявлении пресс-службы администрации президента Украины.

«Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее после возвращения в Киев», — говорится в сообщении.

Данилюк, в свою очередь, подтвердил заявление в своем Facebook.

«Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента», — написал он.

Александр Данилюк занимает пост секретаря СНБО с 28 мая 2019 года. До этого занимал должности постпреда президента в правительстве Украины и главы Минфина.