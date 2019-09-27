Главу штаба Навального в Архангельске признали виновным по «дадинской статье»

Октябрьский районный суд Архангельска признал Андрея Боровикова виновным в нарушении статьи 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Боровиков признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорён к 400 часам обязательных работ», – об этом 27 сентября сообщается в твиттере штаба Алексея Навального в Архангельске.

После заседания начальник архангельского отделения поблагодарил сторонников, назвав их «его бронежилетом».

Дело в отношении Боровикова завели в апреле на основании того, что его уже четыре раза привлекали к административной ответственности за участие в митингах. Последний штраф он получил накануне заведенного дела за акцию протеста против строительства мусорного полигона. Гособвинение требовало для него три года принудительных работ.

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Боровиков стал третьим, кого признали виновным по статье 212.1 УК РФ, которую еще называют «дадинской» в честь Ильдара Дадина. Именно он в декабре 2015 года получил первый реальный срок по этой статье, которая стала носить его фамилию. Вторым осужденным по 212.1 УК РФ стал программист Константин Котов.

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Конституционный суд России признал «дадинскую статью» соответствующей Конституции.