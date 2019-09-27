Технопарк Петербурга запускает «Парк живых систем» за 3,5 млн евро. Фармлаборатория намерена принять мировую науку и заняться качеством продовольствия

Технопарк Петербурга запускает на европейские деньги Life Science Park («Парк живых систем»). Совместный проект с финским городом Котка на сумму 3,5 млн евро получил грант по программе сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014 – 2020». Соглашение о запуске проекта 26 сентября подписали мэр Котки Эса Сильвио и гендиректор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Андрей Соколов.

Life science park будет представлять собой лабораторный комплекс в 500 – 600 кв. м, который разместится на территории петербургского Технопарка. Деньги гранта будут потрачены на оборудование, взаимодействие, обучение и приглашение иностранных учёных.

«Мы перешли на стадию реализации этого проекта. На базе Технопарка будет создано три подразделения: лаборатория молекулярной генетики, микрореакторная лаборатория синтеза и образовательный центр. Life Science Park станет продолжением одного из шести структурных подразделений Технопарка. Наша цель – создать площадку по продвижению и поддержанию развития инновационного продукта», – рассказал гендиректор Технопарка Андрей Соколов.

Ранее «Фонтанка» уже сообщала, что в Life Science Park небольшие компании смогут заниматься исследованиями и пройти контроль качества для экспорта на международные рынки. Соответственно, финские фармацевтические стартапы смогут получить помощь в сертификации, чтобы начать работать в России.

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Одним из партнеров с финской стороны станет Университет прикладных наук ХАМК. В рамках проекта в его кампусе создадут демонстрационное пространство для продуктов и решений, разработанных в демозоне «Парка живых систем».

«Петербург в рамках этого проекта готов принять мировую науку», – уверен председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин. Проект рассчитан на три года. По словам Чагина, конкретный результат можно будет увидеть через два года. Помимо исследований планируются образовательные проекты с университетами и химико-биологическими школами.

«Мы планируем, что «Парк живых систем» будет подспорьем для определения качества промышленной продукции и безопасности продуктов, – говорит Чагин. – Во всем мире действует система регуляторики Food and Drugs – все что человек принимает внутрь, должно быть безопасно, будь то детское питание или лекарство. На уровне Life Science Park мы пытаемся привлечь мировых учёных на разработку этого методологического подхода к предпромышленным предложениям по основным направлениям. Мы собирали химиков со всей России для работы и получения образования. То, чего мы достигли в фарминдустрии, мы теперь хотим перенести на другие направления, в частности, продовольствие».