Российских военных хотят пускать в цирк бесплатно. Но не безвозмездно

Российская государственная цирковая компания рассматривает возможность заполнять залы военными. Развлекать зрителей в погонах готовы бесплатно в ответ на любезность Минобороны.

Об этом сообщил генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин на заседании коллегии Минкультуры России 26 сентября, где его спросили о перспективах социально значимых программ. Глава компании заверил, что этот вопрос прорабатывается, а участниками станут военные.

«Министерство обороны восстанавливает досуговые центры, и у нас есть такое обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету», – рассказал Шемякин.

Он отметил, что цирки военные восстанавливают по всей стране: имущество ветхое, требуется ремонт. 16 досуговых центров уже отреставрировали, при этом в Москве и Петербурге задумано возвести новые, инновационные комплексы.

Реклама



«Хотим, чтобы цирк стал модным, чтобы его посещала молодёжь, чтобы парни девушек приглашали, чтобы мужчины приходили. Чтобы был имидж позитивной, модной индустрии», – поделился надеждами Шемякин.

Сейчас, по его словам, большинство программ убыточные, а посещаемость цирков – 56%.