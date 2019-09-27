На ЗСД «Солярис» боком вошёл в острие отбойника. Прилетел вертолёт

Движение на ЗСД днём 27 сентября затруднено у съезда на Краснопутиловскую улицу из-за аварии, перекрывшей левые полосы, сообщает ООО «Магистраль Северной столицы».

Столкнулись такси и «Хёндэ Солярис», последний боком фактически воткнуло в дорожное ограждение. Вероятно, есть пострадавшие: на место прибыли и машины скорой помощи, и вертолёт.

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«Судя по всему, на рыжем Hyundai проехали съезд, который слева, а не справа, как обычно, и решили через все ряды налево уйти и попали под такси, – предполагает Михаил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – В рыжем «Солярисе» кого-то за баранкой зажало, в такси пассажиры держаться за головы».

Сильной пробки на ЗСД пока не наблюдается.