Роскосмос назвал новую дату пуска ракеты-носителя «Протон-М»

На IX Петербургском международном газовом форуме, который продет с 1 по 4 октября в «Экпофоруме», «Алмаз – Антей» впервые представит готовые технические решения, разработанные в интересах развития топливно-энергетического комплекса, а также свои производственные возможности для разработок в этой сфере.