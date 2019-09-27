Технологии
Роскосмос назвал новую дату пуска ракеты-носителя «Протон-М»
Отложенный коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» состоится 9 октября с космодрома Байконур, заявили в Роскосмосе 27 сентября.
Ранее госкорпорация заявила о переносе запуска из-за необходимости проведения дополнительных испытаний системы управления разгонного блока «Бриз-М».
Этот запуск выведет на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1.
Он должен стать рекордным по длительности выведения спутника — 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.