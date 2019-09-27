Новый ударный беспилотник «Охотник» и истребитель Су-57 впервые совершили совместный полет
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России.
БЛА «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57— Минобороны России (@mod_russia) 27 сентября 2019 г.
В рамках проходящей программы испытаний БЛА «Охотник» совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства#Минобороны #БЛА #Охотник #Су57 #БПЛА #Армия pic.twitter.com/xp0edzPUN5
В военном ведомстве отметили, что этот полет состоялся в рамках испытания нового дрона. Полет продолжался 30 минут. Минобороны также опубликовало видео этих испытаний на своем официальном канале на YouTube.
В министерстве заявили, что во время испытаний было отработано применения Су-57 авиационных средств поражения большой дальности без захода истребителя в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО).
По данным ведомства, «Охотник» «совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства».
Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что беспилотник «Охотник» предназначен в том числе для прорыва ПВО при работе в паре с Су-57. В перспективе возможно, что экипаж Су-57 сможет удаленно управлять беспилотником для совместной работы в едином сетевом контуре.