Новый ударный беспилотник «Охотник» и истребитель Су-57 впервые совершили совместный полет

Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что этот полет состоялся в рамках испытания нового дрона. Полет продолжался 30 минут. Минобороны также опубликовало видео этих испытаний на своем официальном канале на YouTube.

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В министерстве заявили, что во время испытаний было отработано применения Су-57 авиационных средств поражения большой дальности без захода истребителя в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным ведомства, «Охотник» «совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства».

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что беспилотник «Охотник» предназначен в том числе для прорыва ПВО при работе в паре с Су-57. В перспективе возможно, что экипаж Су-57 сможет удаленно управлять беспилотником для совместной работы в едином сетевом контуре.