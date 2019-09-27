У «Елизаровской» вода потекла из-под асфальта, не добравшись до трех жилых домов

Пожить с временной схемой водоснабжения придется обитателям трех домов в Невском районе Петербурга. Возле метро «Елизаровская» лопнула труба.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы днем 27 сентября. Вода, судя по кадрам, пробивается на поверхность, пробивая асфальт. Рвануло, уточнили в Водоканале, возле 11 дома по проспекту Елизарова, в настоящее время аварийная бригада работает на месте.

В зоне дефекта три дома, их переведут на временную схему, пока труба не будет отремонтирована.