Туманно и тепло. Синоптики предлагают насладиться в выходные уходящим «бабьим летом» в Петербурге

Почти без дождя пройдут ближайшие два дня в Петербурге. Но разница ночных и дневных температур позволит насладиться желающим туманом.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября петербуржцев ожидает переменная облачность. Ночью местами может пройти дождь, но он будет кратковременный. А вот под утро город накроет туман. Днем в субботу температура поднимется до +11- + 13. Такую же погоду обещают и в воскресенье. Но кратковременный дождь будет напоминать о себе уже днем.

Синоптики предупреждают, что это будут последние тёплые и почти сухие дни. С понедельника нас ждут дожди и холодный ветер.