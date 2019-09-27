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Общество
27.09.2019 14:10
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У россиян «подгорает» из-за запрета жарить шашлыки на балконе. Рунет начал шуточный отсчет дней до начала действия новых противопожарных правил

У россиян «подгорает» из-за запрета жарить шашлыки на балконе. Рунет начал шуточный отсчет дней до начала действия новых противопожарных правил

nikitozawr/pixabay.com

МЧС открыло «ящик Пандоры», разъяснив поправки, внесенные в правила по обеспечению пожарной безопасности, которые вступают в силу с 1 октября. Особо широкое трактование получило понятие «открытого огня». Под него попали и перекур на балконе, и шашлыки, и даже свечи. Злоязычные пользователи соцсетей поспешили обсмеять запрет.

 

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Некоторые пользователи пошли дальше, предположив развитие мер реагирования, основываясь на последних нововведениях в законодательстве (приставам хотят разрешить вскрывать квартиры граждан, правда, не из соображений пожарной безопасности, а в случаях невозможности доступа к газовому оборудованию и на предмет проверки наличия незаконных перепланировок):

Другие возмущаются несправедливостью запретов:

Если уж усложнять жизнь балконным гедонистам, то по полной программе, считают некоторые:

Есть, по мнению блогеров, и другие, более тривиальные причины, чтобы ограничить домашний "шашлычинг":

Хотя большинство комментаторов законодательных новелл все-таки отшучивается просто по поводу: 

 

Изменения в правила противопожарного режима были одобрены и подписаны правительством 20 сентября.

МЧС России уточняет, что ответственность за нарушения предусмотрена статьей 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), возможное наказание по ней – предупреждения и штрафы для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей в случае возникновения пожара.

"ФОНТАНКА" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

 

 

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