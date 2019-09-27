У россиян «подгорает» из-за запрета жарить шашлыки на балконе. Рунет начал шуточный отсчет дней до начала действия новых противопожарных правил

nikitozawr/pixabay.com

МЧС открыло «ящик Пандоры», разъяснив поправки, внесенные в правила по обеспечению пожарной безопасности, которые вступают в силу с 1 октября. Особо широкое трактование получило понятие «открытого огня». Под него попали и перекур на балконе, и шашлыки, и даже свечи. Злоязычные пользователи соцсетей поспешили обсмеять запрет.

Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконахhttps://t.co/OxdF1hDe90 pic.twitter.com/pc4BKY5QID — Зурaб (@AZurabAZ) September 26, 2019

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#МЧС вы там совсем что ли? Куда теперь мне девать этот мангал, который я купил специально, чтобы жарить шашлык на балконе? Обратно в спальню перенести? pic.twitter.com/HAoUs7d9r8 — Слава Игнатьев (@slava_sprava) September 27, 2019

Некоторые пользователи пошли дальше, предположив развитие мер реагирования, основываясь на последних нововведениях в законодательстве (приставам хотят разрешить вскрывать квартиры граждан, правда, не из соображений пожарной безопасности, а в случаях невозможности доступа к газовому оборудованию и на предмет проверки наличия незаконных перепланировок):

Минюст разрешил приставам ломать двери в квартиры россиян, где курят или жарят шашлыки на балконе. pic.twitter.com/CMIhK9CP8I — распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 26, 2019

Другие возмущаются несправедливостью запретов:

Класс экологической безопасности EURO-5,но на балконе курить нельзя. pic.twitter.com/3nJ0fznpdk — Александр Гончаров (@g_aleks258) September 27, 2019

Так и знал , что шашлыки на балконе когда нибудь да запретят ! Теперь если кто то что то паять будет можно смело доносить – пусть в суде докажет что не курит канифоль ! — Andrey Kostyuk (@AndrewKostuyk) September 26, 2019

я возмущен решением запретить жарить шашлыки на балконах! может они еще и рыбу коптить запретят!?? — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) September 27, 2019

Если уж усложнять жизнь балконным гедонистам, то по полной программе, считают некоторые:

Пишут, застекленные балконы запретят тонировать, чтобы граждане не могли маскировать пепельницы и мангалы. — Тычо (@recreant12) September 27, 2019

Есть, по мнению блогеров, и другие, более тривиальные причины, чтобы ограничить домашний "шашлычинг":

три девицы под окном

их не выдержал балкон

Просто надо меньше жрать

Чтоб балконы не ломать — РИФМАЧ (@Zb8DAnK4q5pN8w2) September 27, 2019

Хотя большинство комментаторов законодательных новелл все-таки отшучивается просто по поводу:

Как хорошо что есть друг...который готов с тобой курить и жарить шашлыки на балконе... пока 5000р не разлучат вас — Брайт & Битч ?? (@Sashabrainstein) September 27, 2019

– Андрюха, у нас – курильщик на балконе! ..возможно, и шашлык там жарит! По коням! ..) — Фросина-Барбосина (@froileyn) September 27, 2019

Изменения в правила противопожарного режима были одобрены и подписаны правительством 20 сентября.

МЧС России уточняет, что ответственность за нарушения предусмотрена статьей 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), возможное наказание по ней – предупреждения и штрафы для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей в случае возникновения пожара.

"ФОНТАНКА" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!