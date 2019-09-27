Грузовик субподрядчика «ВАД» обрушил мост в Крыму. Кабина КамАЗа полностью раздавлена

Такое петербургскому мосту глупости и не снилось – к счастью. После ДТП на автодороге «Таврида» в Крыму уничтожен и мост, и грузовик. Водитель спасся чудом. На данном участке трассы работает петербургская компания «ВАД».

ДТП произошло утром 27 сентября в Бахчисарайском районе, в районе Новопавловки, на участке шестого этапа строительства трассы, сообщает «Крым Press». КамАЗ, двигавшийся с поднятым кузовом, врезался в строящийся путепровод. В итоге две железобетонные 33-метровые конструкции рухнули на автомобиль. Водитель, как говорят, успел выскочить из кабины.

Эти балки были пока не закреплены, их просто установили на нужное место, объясняют участники паблика «Автопартнер Крым | ДТП ДПС» «ВКонтакте».

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Данный участок дороги – закрытый, на сроки строительства инцидент не повлияет, заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров. Ущерб устанавливается, он будет взыскан с субподрядной организации.

«Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал знак о необходимости соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал», – цитирует Назарова «КрымИнформ».

Строительство новой трассы «Таврида» ведёт петербургская компания «ВАД». Первые семь этапов охватывают 250,7 км, в том числе 237,5 км по территории Республики Крым и 13,2 км по территории Севастополя. Четырёхполосная автодорога первой технической категории, как предполагается, станет основой для развития новой транспортной системы Крыма. Первый 27-километровый участок был открыт в конце 2018 года. В августе гендиректор АО «ВАД» Валерий Абрамов в докладе президенту Владимиру Путину пообещал, что «в сентябре следующего года будет открыто движение на полное развитие по четырём полосам движения», а также сообщил, что из 2200 человек, которые работают на строительстве трассы, половина – крымские специалисты, а средняя зарплата составляет 70 тыс. руб.