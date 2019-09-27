Чем удивит современная новостройка

Среди множества новых жилых комплексов трудно сделать правильный выбор. Но есть проекты, которые отвечают ожиданиям современного покупателя и выглядят ярко.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новый Образцовый

Среди них – малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5». Он возводится в Пушкинском районе в рамках комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Четыре первых жилых объекта уже введены в эксплуатацию. Рядом с ними появилась общественно-деловая зона, развивается транспортная и социальная инфраструктура. Строительная компания «Терминал-Ресурс» планирует сдать ЖК «Образцовый квартал 5» в следующем году с опережением срока. Застройщик выдерживает высокий темп строительства при неизменно высоком качестве. Уже выполнено устройство фасадов и кровли, сейчас производится отделка мест общего пользования, завершается монтаж лифтов и крышных газовых котельных. В домах установлены тёплые водяные полы компании Rehau. Вместе с собственными газовыми котельными это обеспечит автономию системы отопления и позволит жителям новостройки экономить при оплате коммунальных услуг.

Особое место

Местоположение – одно из существенных преимуществ проекта. Пушкинский район – один из крупных и популярных районов города, любимых как горожанами, так и гостями Северной столицы. Новостройка расположилась на углу улиц Соколиной и Кокколевской, рядом с Петербургским шоссе. Недалеко находятся все социальные, общественные и культурные объекты Пушкина. Отсюда удобно добираться не только до ближайших станций метро, но и любой части Петербурга. Автомобилистам доступны несколько скоростных трасс: Петербургское, Киевское, Волхонское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, Кольцевая автодорога, Западный скоростной диаметр. На общественном транспорте дорога до центра Пушкина займёт 10 минут, до метро «Московская» и «Купчино» можно добраться за четверть часа. Транспортная доступность позволяет жителям «Образцовых кварталов» пользоваться инфраструктурой Пушкина, Павловска и Московского района.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Главное – рядом

Далеко не всегда в новых районах мегаполиса новосёлы сразу располагают поблизости всем необходимым. На территории «Царскосельских холмов» уже есть несколько продуктовых магазинов, аптека, салон красоты, кафе. От пятого «Образцового квартала» рукой подать до нескольких спортивных объектов. Летом поблизости начал работать многофункциональный спортивный комплекc. Пользуется популярностью у взрослых и маленьких царскосельцев конно-спортивный клуб. Осенью в шаговой доступности от «Образцовых кварталов» откроется ледовая арена. В скором будущем планируется строительство бассейна. В прошлом году был введён в эксплуатацию современный детский садик с бассейном, сейчас проектируются сразу две школы и ещё два детских дошкольных учреждения. Что касается торгово-развлекательных центров – до них всего несколько минут езды на машине или общественном транспорте.

Больше, чем двор

Порой под благоустройством территории понимают несколько формальных клумб и скамеек. Совсем иначе подходит к делу застройщик «Терминал-Ресурс». Современные спортивные площадки, разнообразные детские комплексы, оборудованные места для отдыха, профессиональное озеленение, достаточное количество парковочных мест – то, что отличает «Образцовые кварталы». В этих дворах с удовольствием проводят время и взрослые, и дети. Таким будет двор и в «Образцовом квартале 5». Четыре дома, входящие в его состав, своей конфигурацией образуют закрытую территорию. Это создаёт уют, чувство безопасности и защиту от ветра.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Технические плюсы

Жилой комплекс возведён из энергоэффективных экологичных материалов по кирпично-монолитной технологии. В нём 383 квартиры. Среди них есть и компактные студии, и просторные эргономичные «трёшки». Планировки выполнены в европейском стиле, в них предусмотрена возможность объединения кухни с гостиной. Высота потолка составляет 2,75 м, а на мансардном, пятом, этаже в коньке – достигает 3,8. В подъездах с нулевого уровня установлены бесшумные лифты швейцарской компании Schindler. Фасады утеплены по системе Саpatect производителя Caparol: тепло удерживается внутри, а холод снаружи.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya