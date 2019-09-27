Комиссия Госдумы России нашла у Deutsche Welle нарушения российского законодательства

Информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Об этом 27 сентября сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Парламентариями установлено нарушение «Немецкой волной» целого ряда российских законовhttps://t.co/iuJX21SFPH — Государственная Дума (@dumagovru) 27 сентября 2019 г.

"Комиссия сегодня завершила работу в отношении "Немецкой волны". Мы говорили о том, что у нас есть информация, она подтвердилась, к сожалению. "Немецкая волна", действуя на территории РФ, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами", – сказал парламентарий.

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В действиях Deutsche Welle выявлены признаки оправдания экстремизма. Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента, добавил Пискарев.

Комиссия Госдумы направит собранные по Deutsche Welle материалы в МИД РФ для изучения вопроса об аккредитации в РФ, а также в Минюст для рассмотрения вопроса о наделении статусом иноагента.

Среди других СМИ, в отношении которых комиссия продолжит изучать материалы, Василий Пискарев назвал издания «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба BBC», «МБХ-медиа» и Радио «Свобода». Он отметил, что о дальнейших решениях говорить пока рано.

Решение Комиссии было поддержано единогласно.