«Шито белыми нитками». В МИД РФ вступились за задержанного по запросу США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации

Российское внешнеполитическое ведомство считает, что обвинения США в отношении директора по развитию бизнеса ОДК Александра Коршунова связаны с «разогревом» антироссийской повестки.

«Все это не просто притянуто за уши – это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам, занимаются «разогревом» все той же самой темы о российском присутствии везде и всегда, о российской «токсичности», – цитирует 27 сентября заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова РИА Новости.

По его словам, в содержательной части обвинения дела Коршунова говорится, что тот «занимался, в частности, подбором людей» для последующего трудоустройства, общаясь с теми, кто «уже не работал на данный момент в соответствующей американской корпорации».

Напомним, что Александра Коршунова задержали 30 августа в Неаполе. Его планируется экстрадировать в США. Посольство России выразило решительный протест и потребовало объяснений.

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Министерство юстиции США считает, что Коршунов якобы охотился за иностранными разработками для создания авиадвигателей, которые официально считаются чисто российским детищем.

Коршунову 57 лет. Он окончил Дипломатическую академию МИД СССР, Венский университет экономики и бизнеса, работал третьим секретарем МИД СССР, вице-консулом Генконсульства РФ в Турции, вторым секретарем МИД РФ.

ОДК входит в структуру Ростеха. Производит двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки для производства энергии.